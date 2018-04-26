В торговом центре в Москве произошел пожар - ВИДЕО
26 апреля 2018 09:49 755
Пожар произошел в здании "Торгового центра 31" на востоке Москвы. Видеозапись с места случившегося в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 05:16 мск. Пожар возник в одном из помещений на первом этаже четырёхэтажного здания.
- Принятыми мерами в 05:44 возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров, в 05:50 ликвидировано, - говорится в сообщении МЧС.
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