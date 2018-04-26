Лидеры КНДР и Республики Корея посадят дерево на демаркационной линии

Глава президентской администрации Южной Кореи Лим Чжон Сок заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин посадят дерево на военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров. Об этом сообщает агентство "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О символическом жесте глава президентской администрации рассказал во время пресс-конференции в пресс-центре встречи на высшем уровне.

Сообщается, что после саммита главы государств посадят сосну, которая начала расти в 1953-м, в год окончания трехлетней Корейской войны. Рядом с деревом будет установлен камень с надписью "Посадка мира и процветание". Землю для дерева доставили с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо и с вулкана Пэктусан, который находится на границе КНДР с Китаем.

Также отмечается, что Ким Че Ын польет дерево водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин - водой из реки Тэдонган, которая протекает на территории Северной Кореи.

Ранее стало известно, что лидеры Северной Кореи и Республики Корея встретятся в пятницу, 27 апреля.

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