Тяжелое ДТП в Турции, много раненых
26 апреля 2018 10:09 190
В турецкой провинции Измир в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, по предварительным данным, получили ранения 25 человек, пишут в четверг турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.
Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции были зарегистрированы 93 966 ДТП.
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