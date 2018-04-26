Тяжелое ДТП в Турции, много раненых

В турецкой провинции Измир в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, по предварительным данным, получили ранения 25 человек, пишут в четверг турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции были зарегистрированы 93 966 ДТП.

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