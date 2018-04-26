У истребителя ВВС США загорелся двигатель во время авиашоу - ВИДЕО

Двигатель загорелся прямо во время авиашоу Vero Beach в американском штате Флорида. Пилоту удалось совершить аварийную посадку и не получить при этом никаких травм, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Один из двух двигателей General Electric F404 американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet загорелся прямо во время полета. Причиной тому стала птица, попавшая в силовой агрегат. Возгорание попало на видео.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как штурмовик рассекает небо, однако в какой-то момент в небе происходит яркая вспышка - загорелся двигатель.

Как уточняет Associated Press, инцидент произошел еще 21 апреля. Двигатель загорелся прямо во время авиашоу Vero Beach в американском штате Флорида. Пилоту удалось совершить аварийную посадку и не получить при этом никаких травм. Однако ущерб от возгорания оценивается в миллион долларов.

F/A-18 Hornet представляет собой основной палубный истребитель ВМС США. Согласно данным Millitary Times, в период с 2011 по 2017 годы произошло порядка 418 аналогичных инцидентов, когда американские военные самолеты сталкивались с птицами. Общий ущерб таких происшествий составил более 180 миллионов долларов.

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