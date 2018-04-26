В Нидерландах создали первые в мире кроссовки из жвачки - ВИДЕО

Нидерландские компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam удивили мир необычной разработкой. Ученые и дизайнеры решили поэкспериментировать и создать первые кроссовки из переработанной жевательной резинки, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом говорится на официальном сайте Gum Shoe.

Презентацию модной обуви провели в Амстердаме. Материалы для обуви собрали на улицах нидерландской столицы. Подошву стильных кроссовок сделали из синтетического каучука, который содержится в жевательных резинках. Такой материал ничем не хуже традиционного, уверены производители. Для комфорта покупателей, верх и середину кроссовок сделали из кожи.

Таким необычным способом ученые решили привлечь внимание общества к проблемам экологии. По подсчетам, только на улицах Амстердама ежегодно находят 1,5 миллиона килограммов жевательных резинок, что является вторым по количеству мусором в рейтинге после окурков. Это не только вредит окружающей среде, но и убивает птиц, которые часто воспринимают жевательную резинку за еду.

Можно смотреть на расходы по-разному. Мы стремимся найти инновационные решения, которые принесут изменения в нашу жизнь и помогут очистить планету от мусора, - отметила дизайнер Анна Булус.

Кроме улучшения экологии, такое необычное производство поможет Нидерландам сэкономить на уборке. Ежегодно страна тратит несколько миллионов долларов на очистку улиц столицы от жевательных резинок.

Производители уже анонсировали, что продажа Gum Shoe стартует летом 2018 года. Сейчас кроссовки в двух цветах: черно-розовом и просто розовом. Стоимость обуви составит 190 евро.

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