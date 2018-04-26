Главы МИД Турции, Ирана и России проведут встречу в Москве

Главы МИД - Турции Мевлют Чавушоглу, Ирана - Мохаммад Джавад Зариф и России - Сергей Лавров проведут встречу в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча состоится 28 апреля.

"Стороны обсудят урегулирование сирийского кризиса", - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Его урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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