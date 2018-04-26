Руферы устроили экстремальный забег по карнизу Эрмитажа, убегая от охраны - ВИДЕО
26 апреля 2018 13:14 126
Руферы из Петербурга устроили экстремальный забег по карнизу Эрмитажа, убегая от охраны музея, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Видео опасного поступка молодые люди разместили в Сети.
По их словам, они проникли на территорию Эрмитажа в поисках эффектных фото, но оказались замечены бдительными сотрудниками.
На кадрах видно, как руферы проскочили буквально в нескольких сантиметрах от обрыва.
Сотрудникам службы безопасности и полиции не удалось задержать экстремалов.
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