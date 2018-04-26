Сотрудница сгоревшего ТЦ в Кемерово пыталась спасти телевизор вместо людей - ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ

Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Ксения Зимина рассказала о действиях персонала во время ЧП. Ее речь прозвучала во время судебного заседания о рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в халатности пожарного Сергея Генина, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор", - рассказала Зимина. В это время пожарные, по ее словам, "бегали по сторонам и не знали, что делать".

Ранее во время заседания выступила адвокат Елена Киселева. "Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову", - заявила она. Защитница подчеркнула, что вызов поступил не от посетителей центра, а от человека, который живет в доме напротив "Зимней вишни".

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, при этом основная причина возгорания - замыкание электропроводки. По делу были задержаны несколько человек, в том числе персонал центра и начальник пожарного звена Сергей Генин, которого арестовали по подозрению в халатности.

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