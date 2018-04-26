Американские полицейские расстреляли вооруженного грабителя - ВИДЕО
26 апреля 2018 15:22 184
Попытка задержания мужчины, ограбившего магазин, закончилась перестрелкой с участием четырех сотрудников полиции, выпустивших не менее 20 пуль по подозреваемому. От полученных ранений преступник скончался в больнице, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
12:56 499
В Египте запретят приставать к туристам
12:00 520