В Израиле из-за урагана погибли люди - ВИДЕО
26 апреля 2018 16:10 408
Мощные дожди прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах страны. В некоторых районах выпал град, передает Day.Az со ссылкой на http://5-tv.ru.
Сотням автомобилей нанесен серьезный ущерб. Улицы многих городов перекрыты. Проехать на автомобиле там невозможно из-за воды.
В одном из районов спасателям пришлось вызволять автобус со школьниками. Пострадавшие госпитализированы с острым переохлаждением.
Жителей Израиля эвакуируют из собственных домов, учебных заведений и торговых центров. Аэропорт Cде-Дов расположенный в Северном Тель-Авиве временно закрыт из-за тяжелых погодных условий.
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