Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН

27 апреля 2018 01:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора Гутерриш выразил надежду на то, что Анкара продолжит вносить вклад в деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Эрдоган в свою очередь заверил, что Анкара и впредь продолжит вносить вклад в деятельность UNRWA.

 

Кроме того, стороны подчеркнули важность активизации усилий по достижению политического урегулирования, обеспечению прочного мира и стабильности в Сирии.

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