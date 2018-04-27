Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН
27 апреля 2018 01:17 134
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора Гутерриш выразил надежду на то, что Анкара продолжит вносить вклад в деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Эрдоган в свою очередь заверил, что Анкара и впредь продолжит вносить вклад в деятельность UNRWA.
Кроме того, стороны подчеркнули важность активизации усилий по достижению политического урегулирования, обеспечению прочного мира и стабильности в Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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