В Йемене убит один из командиров "Аль-Каиды"
27 апреля 2018 03:56 175
Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды" (террористическая группировка) в Йемене ликвидирован ударом с беспилотного летательного аппарата, сообщил в четверг РИА Новости источник в провинции Шабва.
"Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды" Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в провинции Шабва.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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