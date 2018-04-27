Макрон призвал усилить борьбу против терроризма в киберпространстве
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости усилить борьбу против терроризма в киберпространстве, передает РИА Новости.
Выступая на конференции по борьбе с финансированием терроризма, французский лидер отметил, что террористы "мобильны и изобретательны, они постоянно меняют тактику, используют все современные технологии, они присутствуют в интернете, манипулируют общественным мнением". "Они используют все современные формы финансирования", - подчеркнул Макрон.
"Новый этап, который мы должны перейти в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (террористические организации), заключаются не только в том, чтобы продолжать бороться с терроризмом на всех фронтах, на всех территориях, но и в том, чтобы находить новые методы, чтобы их нейтрализовать... Надо, прежде всего, продолжать отбирать пространство у террористов. Это прежде всего, территориальная борьба, и мы должны ее вести до конца. Я хочу кратно вернуться к трем компонентам этой битвы, по которым нужно продолжать и усиливать нашу деятельность. Первое место - это киберпространство", - продолжил президент Франции.
Международная конференция проходит в Париже 25-26 апреля. Как сообщили в МИД Франции, в конференции принимают участие представители 70 государств и 20 международных и региональных организаций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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