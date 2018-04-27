У США - новый госсекретарь

27 апреля 2018 07:06

Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Майк Помпео был приведен к присяге сегодня в качестве 70-го госсекретаря Соединенных Штатов", - написала она.

Церемонию провел судья Верховного суда Сэмюэл Алито.

Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за утверждение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря.

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