У США - новый госсекретарь

Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Майк Помпео был приведен к присяге сегодня в качестве 70-го госсекретаря Соединенных Штатов", - написала она.

Церемонию провел судья Верховного суда Сэмюэл Алито.

Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за утверждение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря.