У США - новый госсекретарь
27 апреля 2018 07:06 321
Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Майк Помпео был приведен к присяге сегодня в качестве 70-го госсекретаря Соединенных Штатов", - написала она.
Церемонию провел судья Верховного суда Сэмюэл Алито.
Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за утверждение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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