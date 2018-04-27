Президент Южной Кореи отправился на встречу с Ким Чен Ыном

27 апреля 2018 07:24

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на встречу с Ким Чен Ыном в Пханмунджом из своей сеульской резиденции "Чхонвадэ" ("Дом с голубой черепицей"), передает РИА Новости.

Дорога на автомобиле занимает около часа.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын также на пути к Пханмунджому. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

По дороге Мун Чжэ Ин остановился у провожающих его жителей Сеула и пожал им руки. По пути следования автоколонны с президентом вдоль проспекта Седжон-но главу государства приветствуют, размахивая южнокорейскими флагами.

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