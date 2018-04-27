Лидеры КНДР и Южной Кореи сфотографировались и приступили к переговорам

27 апреля 2018 07:44

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын сфотографировались вместе и приступили к предварительной беседе, передает РИА Новости.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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