Девять израильских подростков погибли из-за наводнения - ВИДЕО

27 апреля 2018 09:33

Это произошло у Мертвого моря на юге страны. О судьбе еще одного школьника ничего не известно. Группа из 25 юношей и девушек уехала в пустыню Арава на курсы пред-армейской подготовки. Наводнение началось внезапно, река Цафит вышла из берегов, и автобус с детьми снесло бурным потоком воды, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
Израиль скорбит о девяти подростках, погибших во время паводка у Мертвого моря

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