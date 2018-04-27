Лидеры Северной Кореи и Южной Кореи пожали друг другу руки - ВИДЕО

27 апреля 2018 09:45

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл к месту встречи с президентом Южной Кореи. Отметим, что на полчаса раньше в приграничный пункт Пханмундждом приехал Мун Чжэ Ин, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Лидеры государств поприветствовали друг друга рукопожатием.

Напомним, что главы КНДР и Южной Кореи должны обсудить вопросы улучшения отношений страны, а также перспектив воссоединения.

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Нажмите на видео для просмотра:
Видео рукопожатия лидеров КНДР и Южной Кореи -1

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