Лидеры Северной Кореи и Южной Кореи пожали друг другу руки - ВИДЕО
27 апреля 2018 09:45 563
Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл к месту встречи с президентом Южной Кореи. Отметим, что на полчаса раньше в приграничный пункт Пханмундждом приехал Мун Чжэ Ин, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Лидеры государств поприветствовали друг друга рукопожатием.
Напомним, что главы КНДР и Южной Кореи должны обсудить вопросы улучшения отношений страны, а также перспектив воссоединения.
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