Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации

27 апреля 2018 09:59

Представитель администрации Южной Кореи сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове.

"Я приехал, чтобы положить конец конфронтации", - привел слова Ким Чен Ына представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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