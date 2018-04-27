Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации
Представитель администрации Южной Кореи сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове.
"Я приехал, чтобы положить конец конфронтации", - привел слова Ким Чен Ына представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
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