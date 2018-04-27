Сестру Ким Чен Ына не пустили на красную дорожку на межкорейском саммите

27 апреля 2018 11:11

Сестра Ким Чен Ына, сотрудница центрального аппарата ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон попыталась по ошибке пройти вслед за лидером КНДР и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по красной ковровой дорожке в пограничном пункте Пханмунджом после пересечения военно-демаркационной линии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Она ступила на дорожку, но ее тут же окликнули, и она спешно отступила в сторону. Это произошло перед церемонией приветствия северокорейского руководителя в южной части демилитаризованной зоны.

Ким Ё Чжон сопровождает Ким Чен Ына вместе с ключевыми фигурами северокорейских властей, которые прибыли для участия в саммите Юга и Севера.

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который ступил на территорию Южной Кореи.

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