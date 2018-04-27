Лидер Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух корейских государств, сообщил представитель администрации Южной Кореи.

"Если соединить железные дороги (КНДР и Южной Кореи - ред.), можно будет пустить скоростные поезда", - привел слова Мун Чжэ Ина представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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