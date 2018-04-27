Начался второй раунд переговоров между лидерами Южной Кореи и КНДР
Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын приступили в пограничном пункте Пханмунджом ко второму раунду переговоров в рамках межкорейского саммита. Они начались в пятницу утром и прерывались на обед, первый раунд продлился около полутора часов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
После раздельной трапезы лидеры двух стран встретились вновь и посадили в районе демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну как символ мира и совместного процветания. Затем они пообщались с глазу на глаз во время короткой прогулки без сопровождения членов делегаций.
Перед началом переговоров лидеры двух стран выразили готовность провести конструктивный диалог, направленный на становление мира и процветание на Корейском полуострове. В частности, Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что переговоры с Мун Чжэ Ином непременно "приведут к хорошему и значимому результату" и отметил, что северокорейская сторона готова выполнить все обязательства, которые возьмет на себя.
Мун Чжэ Ин, в свою очередь, поблагодарил лидера КНДР за проявленные "решимость и мужество" и призвал Ким Чен Ына вместе принести мир и благополучие Корейскому полуострову.
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