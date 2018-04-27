Ребёнок, выпавший из фургона, чудом выжил - ВИДЕО

Маленький житель Чанчжоу (провинция Цзянсу, Китай) оказался на редкость везучим, ведь он практически не пострадал, выпав из движущегося по дороге фургона, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Увидев случившее несчастье, прохожие бросились поднимать 10-месячного малыша, а тут как раз подоспели его родители. Вскоре все с облегчением убедились, что ребёнок отделался незначительными ссадинами, хотя, конечно, сильно испугался.

Сообщается, что инцидент произошёл из-за того, что дверь транспортного средства была сломана. Именно поэтому, когда фургон начал поворачивать, она внезапно открылась, и маленький пассажир выпал на проезжую часть.

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