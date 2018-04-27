Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево

Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснили ранее организаторы саммита, сосна символизирует мир и процветание.

Лидеры присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо.

Мун Чжэ Ин полил сосну водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын - водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.

"Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", - сказал Ким Чен Ын.

Лидеры сняли полотно с памятного камня около сосны, на котором выгравировано: "Мы посадили дерево мира и процветания".

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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