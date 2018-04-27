В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей - ВИДЕО

Во время раскопок археологи нашли останки более 140 детей, убитых пять веков назад, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Раскопки проводились при поддержке Национального географического сообщества США. Издание National Geographic сообщает, что могильник был обнаружен на утесе недалеко от поселения Уанчакито, которое располагается на северном побережье Перу. Археологи насчитали останки более 140 детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет и около 200 полугодовалых лам. По всей видимости, жертвоприношение было совершено примерно в 1450 году нашей эры.

О том, что это именно жертвоприношение говорит характер смертельных повреждений на телах. У детей и животных смещены ребра, на костях присутствуют следы порезов, есть вероятность, что жертвам вырывали сердца. Могилы удалось выкопать из-под толстого слоя высохшей грязи. Это свидетельствует о неоднократных наводнениях в этих местах из-за сильных ливней. По предварительной версии, жертвы были принесены в дар богам, чтобы избавиться от засухи и, тем самым, от голода.

По словам исследователей, человеческие жертвоприношения практиковались во множестве культур в разное время. Однако, как правило, в качестве жертв выбирали взрослых людей. Открытие крупномасштабного могильника принесенных в жертву детей в малоизвестной доколумбовой цивилизации Чиму - беспрецедентный случай не только для Америки, но и для мира в целом, считают ученые.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

