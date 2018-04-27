Турция и США обсудят региональные вопросы

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудят региональные вопросы, а также вопрос урегулирования сирийского кризиса и в том числе военную операцию "Оливковая ветвь", пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча Чавушоглу и Помпео состоится сегодня в Нью-Йорке.

О других деталях переговоров не сообщается.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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