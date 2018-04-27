КНДР и Южная Корея начнут переговоры с Китаем о мирном договоре

КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по замене перемирия договором о мире и проведению по этого поводу переговоров с США и Китаем. Об этом говорится в принятой в пятницу совместной декларации по итогам межкорейского саммита, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Юг и Север решили объявить в этом году по случаю 65-й годовщины соглашения о перемирии в Корее о прекращении военных действий и активно содействовать созыву трехсторонних переговоров Юга, Севера и США, а также Юга, Севера, США и Китая для замены соглашения о перемирии на договор о мире и установления длительного и прочного мира", - отмечается в декларации.

Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия между КНДР, воевавшими под флагом ООН Соединенными Штатами и "китайскими народными добровольцами".

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