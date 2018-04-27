КНДР и Южная Корея подтвердили договоренности о ненападении - ФОТО

КНДР и Южная Корея подтверждают и будут соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга. Об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Юг и Север подтверждают и решили соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга в какой бы то ни было форме", - говорится в документе.

В 1992 году вступила в силу совместная декларация КНДР и Южной Кореи о ненападении, примирении, обменах и сотрудничестве, которая была принята на уровне премьер-министров. Однако с тех пор, когда политика менялась на Корейском полуострове, лидерам двух сторон требуется подтвердить прежние договоренности.

Также КНДР и Южная Корея договорились о поэтапном сокращении вооружений по мере установления доверия.

"Юг и Север договорились осуществлять поэтапное сокращение вооружений по мере снижения военной напряженности, практического установления взаимного доверия в военной области", - говорится в декларации по итогам межкорейского саммита.

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