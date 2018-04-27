Лапша из КНДР впечатлила президента Южной Кореи

Холодная гречневая лапша "нэнмён", которую привез лидер КНДР, председатель Госсовета Ким Чен Ын на межкорейский саммит, произвела впечатление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, о чем он заявил на банкете в честь делегации из Пхеньяна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, еще больше поднял значение сегодняшнего вечера", - сказал Мун Чжэ Ин.

Ранее в тот же день лидеры двух корейских государств приняли совместную декларацию о снижении напряженности, избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, налаживании диалога и сотрудничества.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook