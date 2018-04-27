Лапша из КНДР впечатлила президента Южной Кореи
27 апреля 2018 16:34 258
Холодная гречневая лапша "нэнмён", которую привез лидер КНДР, председатель Госсовета Ким Чен Ын на межкорейский саммит, произвела впечатление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, о чем он заявил на банкете в честь делегации из Пхеньяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, еще больше поднял значение сегодняшнего вечера", - сказал Мун Чжэ Ин.
Ранее в тот же день лидеры двух корейских государств приняли совместную декларацию о снижении напряженности, избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, налаживании диалога и сотрудничества.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!