Японцы создали четырехметрового трансформера, который может ходить и ездить - ВИДЕО

В Японии создали четырехметрового робота-трансформера, который в режиме "гуманоид" ходит, а в режиме "авто" становится управляемым транспортом, и в нем могут находиться два человека. Сообщается, что роботом можно управлять удаленно через беспроводную сеть. Использовать трансформер планируют в мирных целях, например, в парках аттракционов, передает Day.Az.

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