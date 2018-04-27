Японцы создали четырехметрового трансформера, который может ходить и ездить - ВИДЕО

27 апреля 2018 16:13

В Японии создали четырехметрового робота-трансформера, который в режиме "гуманоид" ходит, а в режиме "авто" становится управляемым транспортом, и в нем могут находиться два человека. Сообщается, что роботом можно управлять удаленно через беспроводную сеть. Использовать трансформер планируют в мирных целях, например, в парках аттракционов, передает Day.Az.

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Японцы создали четырехметрового трансформера, который может ходить и ездить

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