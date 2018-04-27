Неизвестный напал на школьников в Китае, много погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

27 апреля 2018 17:53

17:22

Неизвестный напал на учащихся средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси, в результате семь детей погибли, 12 получили ранения, сообщили власти уезда в соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По имеющейся информации, нападение было внезапным и произошло в момент, когда дети направлялись из школы по домам около 18.10 по местному времени.

В настоящий момент нападавший задержан. Причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны.

Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

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17:53

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Семеро погибли при резне в китайской школе

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