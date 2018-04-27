Карапетян: Пашинян хочет монополизировать политическое поле Армении
Максималистская позиция лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна является попыткой монополизации политического поля, считает врио премьера республики Карен Карапетян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Накануне Пашинян заявил, что приглашает в пятницу на переговоры врио премьера о повестке, предложенной оппозицией. Карапетян заявил, что на таких условиях вести диалог не будет.
"Заявления (Пашиняна) о том, что "во время переговоров должна быть только моя повестка, премьер должен быть только я, и никто другой" - является монополией на политическом поле, а мы говорим о демократии, плюрализме, необходимости выслушивать друг друга, терпимости, парламентаризме", - заявил Карапетян.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!