Страны НАТО предложили направить в Афганистан еще полторы тысячи военных

27 апреля 2018 21:26

Страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных", - сказал Столтенберг журналистам по завершении заседания совета глав МИД 29 стран-членов НАТО.

По словам генсека, в настоящее время контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане насчитывает 16 тысяч военных.

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