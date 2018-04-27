Страны НАТО предложили направить в Афганистан еще полторы тысячи военных
27 апреля 2018 21:26 167
Страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных", - сказал Столтенберг журналистам по завершении заседания совета глав МИД 29 стран-членов НАТО.
По словам генсека, в настоящее время контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане насчитывает 16 тысяч военных.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!