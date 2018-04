Легендарные ABBA записали новые песни

Легендарная шведская музыкальная группа ABBA, о которой писали, что она вернулась в виде виртуального проекта, анонсировала новые песни на страницах в соцсетях. Сообщение об этом было опубликовано на Instagram-странице коллектива, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Музыканты признались, что идея записать новые песни пришла к ним во время работы над будущим туром их виртуальных аватаров.

"Нам казалось, что время остановилось, что мы просто отлучались на короткие каникулы", - отметили участники коллектива в Instagram.

По словам исполнителей, они записали две новых песни. Одна из них - I Still Have Faith In You - будет исполнена в эфире телепрограммы на BBC.

Напомним, участники популярного шведского квартета ABBA объявили о воссоединении в 2016 году.