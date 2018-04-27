Вступление Грузии в НАТО: Столтенберг сделал заявление
27 апреля 2018 23:40 228
На саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме - пока не решено.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я думаю, что все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства, и будем продолжать оказывать практическую и политическую поддержку", - сказал Столтенберг журналистам по завершении заседания совета глав МИД 29 стран-членов НАТО.
По словам генсека альянса, "на саммите будет найден способ, в какой конкретной форме это сделать (отметить прогресс), но мы еще не решили".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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