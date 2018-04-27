NASA опубликовало новое фото большого красного пятна на Юпитере
27 апреля 2018 23:20 162
NASA опубликовало новое изображение большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.
"Великое пятно" представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся со скоростью около 430 километров в час. Оно примерно в 1,3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в теплых и холодных точках большого красного пятна превышает несколько сотен градусов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
27 апреля 23:49 111
В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека
27 апреля 23:40 230
Вступление Грузии в НАТО: Столтенберг сделал заявление
27 апреля 23:11 416
Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов - ФОТО
27 апреля 22:23 489
В Армении предложили назначить "технического премьера" до выборов
27 апреля 22:11 285
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в получении финансирования из-за рубежа
27 апреля 22:01 317
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для сына
27 апреля 23:49
В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека
27 апреля 23:40
Вступление Грузии в НАТО: Столтенберг сделал заявление
27 апреля 23:20
NASA опубликовало новое фото большого красного пятна на Юпитере
27 апреля 22:28
Ограничивается движение на участке одного из проспектов в Баку
27 апреля 22:07
Шаваршево счастье: глашатай глупости в привычной ипостаси
27 апреля 22:01
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для сына
27 апреля 21:49
Девушка диджея Avicii рассказала о подробностях его личной жизни
-
27 Апр. 14:57 9 924
-
27 Апр. 14:23 6 387
-
27 Апр. 15:48 5 854
-
27 Апр. 22:43 4 112
-
27 Апр. 17:55 3 987