NASA опубликовало новое фото большого красного пятна на Юпитере

NASA опубликовало новое изображение большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.

​"Великое пятно" представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся со скоростью около 430 километров в час. Оно примерно в 1,3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в теплых и холодных точках большого красного пятна превышает несколько сотен градусов.