В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека
В ночь на 27 апреля на севере американского штата Висконсин разбился вертолет медицинской службы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что в результате крушения вертолета погибли три человека. Сообщается, что вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается воздушной и наземной медицинской эвакуацией.
На данный момент неизвестно, были ли погибшие сотрудниками компании. Также неизвестно точно количество человек, которые находились на борту вертолета в момент крушения.
Сообщается, что связь с вертолетом пропала в четверг, 26 апреля. Поисково-спасательные группы добрались до места крушения утром 27 апреля. Отмечается, что обломки вертолета были найдены возле города Хазелхерст в 241 км к северо-западу от Грин-Бэй.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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