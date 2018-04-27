В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека

В ночь на 27 апреля на севере американского штата Висконсин разбился вертолет медицинской службы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что в результате крушения вертолета погибли три человека. Сообщается, что вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается воздушной и наземной медицинской эвакуацией.

На данный момент неизвестно, были ли погибшие сотрудниками компании. Также неизвестно точно количество человек, которые находились на борту вертолета в момент крушения.

Сообщается, что связь с вертолетом пропала в четверг, 26 апреля. Поисково-спасательные группы добрались до места крушения утром 27 апреля. Отмечается, что обломки вертолета были найдены возле города Хазелхерст в 241 км к северо-западу от Грин-Бэй.