В сенате США предложили вручить Трампу Нобелевскую премию мира

28 апреля 2018 07:20

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на перемены. Мы еще не достигли их, но если они произойдут, то президент достоин Нобелевской премии мира", - сказал Грэм.

Он также подчеркнул, что агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп в третий раз оказался в числе претендентов на получение Нобелевской премии мира.

Как отмечалось, поводом для выдвижения стала приверженность американского президента идеологии борьбы за мир при помощи силы.

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