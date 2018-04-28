Несколько лидеров хуситов в Йемене погибли при саудовских авиаударах
Саудовские истребители в составе арабской коалиции в пятницу нанесли не менее 10 авиаударов по военным объектам мятежников из движения "Ансат Алла" (хуситы) в Сане, погибли представители руководства мятежников, сообщает саудовское интернет-издание "Сабк", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его информации, бомбардировке подвергся военный лагерь Ан-Наджда вблизи министерства внутренних дел на севере йеменской столицы, дом правительства в районе ас-Сабиин, а также офис политической разведки.
Издание отметило, что погибли несколько человек из числа руководства хуситов. Ряд саудовских новостных порталов передают, что погиб один из руководителей хуситов Абдель Хаким аль-Хайвани, который значился под 36-м номером в составленном Саудовской Аравией списке подлежащих уничтожению или поимке йеменских лидеров.
На этой неделе хуситы сообщили, что 19 апреля в результате авиаудара погиб глава Высшего политсовета Салех ас-Самад. Однако в пятницу принадлежащий мятежникам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удар, в результате которого погиб ас-Самад, нанес американский беспилотник, а не саудовские самолеты, отметив "ограниченные возможности саудовских военных в проведении такого рода операций".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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