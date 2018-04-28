ДТП с участием автобуса в Турции: десятки раненых

В Турции на трассе Элязыг - Диярбекир произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, пишет газета Milliyet, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в результате ДТП пострадали 30 человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Раненые были доставлены в больницы Элязыга.

Авария произошла приблизительно в 19:00 по турецкому времени. Причиной стала потеря управления водителем автобуса.