Помпео высказался о планах Турции приобрести российские С-400
Новый госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
"Госсекретарь подчеркнул серьезный уровень обеспокоенности США. Он попросил Чавушоглу рассмотреть возможность приобретения систем, способных взаимодействовать с системами НАТО", - заявил источник.
В свою очередь Чавушоглу заявил, что сделка по С-400 уже закрыта. Однако, он также добавил, что страна может в будущем рассмотреть возможность приобретения других систем.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в шантаже из-за заявлений о поставках С-400 Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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