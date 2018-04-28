Марадона объявил об уходе с поста главного тренера «Аль-Фуджейры»

28 апреля 2018 07:42

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона объявил об уходе с поста главного тренера клуба второго дивизиона ОАЭ "Аль-Фуджейры". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации BBC, причиной такого решения стали неудачные результаты команды, в конечном счете "Аль-Фуджейра" не смогла пробиться в высший дивизион ОАЭ.

Отмечается, что тренер начал работать с клубом в качестве наставника в мае 2017 года.

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