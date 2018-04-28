Исполняющая обязанности директора ЦРУ пообещала отказаться от пыток

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел не собирается возобновлять программу допросов подозреваемых лиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, об этом Хаспел объявит на слушаниях в конгрессе США 9 мая, где ее должны будут утвердить полноправным руководителем спецслужбы.

Как отмечается, на слушаниях она также ответит на обвинения в незаконных пытках нескольких заключенных террористической организации "Аль-Каида" в 2000-ых годах.