Британия отказалась признать российские дипломы об образовании, Лондона своими действиями наносит ущерб образованию в стране, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Британские СМИ ранее сообщили, что число учащихся из России в частных школах Соединенного королевства за последние два года сократилось почти на 40%.

"Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", - заявил дипломат, отметив, что дети из России боятся попасть в Британии в "недружелюбную среду".

На это, как отметил представитель посольства, влияет и тот факт, что Лондон, в отличие от правительств ряд других стран Европы, заблокировал заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании.

"Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов - это никак не делает обучение более комфортным", - указал дипломат.

Таким образом, по его словам, непродуманные действия консервативного кабмина вредит образовательному сектору Британии, который и так ждут убытки из-за Brexit.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.