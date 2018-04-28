В Турции сократится число министерств. Об этом в пятницу сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Конечно, это в итоге решит президент страны, одна я знаю, что он придерживается идеи уменьшения (ред. - числа министерств)", - сказал премьер-министр страны.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут 24 июня в Турции, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.