ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС

Израильская авиация атаковала шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на очередную волну палестинских беспорядков, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным палестинских СМИ, бомбардировке подвергся главный порт анклава, где повреждены несколько небольших судов.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали шесть военных целей, принадлежащих морскому подразделению террористической организации ХАМАС. Удары нанесены в ответ на предпринятую в пятницу попытку массового прорыва на израильскую территорию", - заявили военные.

Несколько сот палестинцев, принимавших накануне участие в очередной серии массовых протестов, попытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из сектора Газа в Израиль. Военные остановили толпу, применив огнестрельное оружие и спецсредства.

Палестинские выступления под общим названием "Великий марш возвращения" идут вдоль границ анклава пятую неделю подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками, в которых с 30 марта погибли 43 палестинца. Трое из них были убиты накануне.

Ответственность за кровопролитие израильтяне возлагают на исламистские власти сектора Газа из движения ХАМАС, отвергая обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию.