Разбитые Volkswagen превратят в чехлы для iPhone - ВИДЕО

По мнению бренд-менеджера компании, чехол будет "молчаливым напоминанием" о необходимости следить за дорогой, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Шведское подразделение Volkswagen совместно с агентством NordDDB выпустит лимитированную серию чехлов для iPhone 8. Они будут сделаны из кузовных панелей автомобилей, побывавших в авариях по вине водителей, которые писали сообщения или разговаривали за рулем.

"Мы знаем как это бывает: внезапно взял телефон, чтобы позвонить или написать кому-то, - говорит бренд-менеджер стокгольмского офиса Volkswagen Юхан Карлссон - однако важно помнить, что вероятность попасть в аварию сразу увеличивается в 23 раза".

По мнению Карлссона, чехол будет "молчаливым напоминанием" о необходимости следить за дорогой.

Всего планируется выпустить 153 чехла. Для их изготовления будет использоваться листовой металл от автомобилей, разбитых в первый месяц действия закона, запрещающего пользоваться телефоном за рулем. Вырученные от продажи средства - цена чехла составил 599 шведских крон - будут переданы благотворительной организации Trafikskadefonden. Она помогает жертвам ДТП.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

