В России погибла редкая тигрица, за жизнь которой боролись 2 месяца

Сотрудники приморского реабилитационного центра, куда почти два месяца назад доставили раненую картечью тигрицу, не смогли спасти животное. Об этом сообщается в субботу на сайте центра "Амурский тигр", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Раненую тигрицу нашли в начале марта водители лесовозов у дороги в заказнике "Матайский" в 3 км от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Сотрудники регионального минприроды отловили тигрицу и отправили ее в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка. У тигрицы были огнестрельные ранения. В теле были четыре картечи, а также травма задней лапы.

"В ночь с 27 на 28 апреля оборвалась жизнь тигрицы, которая получила ранения от рук человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тигрица перенесла в общей сложности четыре операции. В результате ранения фактически не стало коленного сустава лапы, ветеринары пытались скрепить кости. За это время хищница получила несколько наркозов и потеряла много крови. Оказать помощь тигрице предлагалось ряду специалистов в России и за рубежом, но все отказались, предсказав печальный исход.

"На моей памяти это уже второй случай ранения тигра в кость конечности, что привело к смертельному исходу. Это заставляет нас пересмотреть методики проведения подобных операций. Животное, получившее такое ранение, должно иметь шанс на жизнь. Но в некоторых случаях это обрекает их на очень серьезные страдания и, как в этом случае, смерть", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко.

В последние дни тигрица была очень слаба, отказывалась от воды и еды, но продолжала получать витамины и медикаменты. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, поиски стрелявшего в тигра продолжаются.