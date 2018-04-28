В Иране произошло землетрясение

28 апреля 2018 09:41

На ирано-иракской границе произошло землетрясениемагнитудой 4,1.

Об этом говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает Day.Az

Эпицентр подземных толчков находился  в 19 км юго-западнее иранского города Мехран, очаг  располагался на глубине 2 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

12 ноября прошлого года на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате стихийного бедствия погибли около 500 человек, около 12 тысяч получили ранения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az