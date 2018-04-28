В Иране произошло землетрясение
28 апреля 2018 09:41 153
На ирано-иракской границе произошло землетрясениемагнитудой 4,1.
Об этом говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает Day.Az
Эпицентр подземных толчков находился в 19 км юго-западнее иранского города Мехран, очаг располагался на глубине 2 км.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
12 ноября прошлого года на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате стихийного бедствия погибли около 500 человек, около 12 тысяч получили ранения.
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