Андрес Иньеста не сдержал слезы во время прощания с "Барселоной" - ВИДЕО
Трогательный ролик появился на официальном канале клуба в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
""Барселона" - лучший клуб в мире, он дал мне всё. Клуб заслуживает меня в лучшем состоянии, в ближайшее время я не смогу соответствовать этому уровню. Мне трудно говорить это. Я благодарен всем в клубе и академии, которые помогли мне стать тем, кто я есть. Навсегда сохраню "Барселону" в своём сердце", - сказал Андрес Иньеста.
Во время речи футболист не мог сдержать слез. Новость об уходе спортсмена его партнёры по клубу и главный тренер встретили аплодисментами.
С "Барселоной" Иньеста восемь раз завоёвывал титул чемпиона Испании, шесть раз выиграл Кубок и ещё четыре - Лигу чемпионов, трижды - клубный чемпионат мира. Всего игрок провёл за клуб 670 матчей и забил 57 голов.
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